«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Герта» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.99.



«Хоффенхайм» в первом туре после возобновления чемпионата сыграет с «Гертой», которую теперь тренирует Бруно Лаббадия. Руководителем «Герты» теперь будет Йенс Леманн. В общем, в Берлине определённая турбулентность присутствует. Мне кажется, что руководство этого клуба пока само не понимает, куда движется.



Но «Герта» уже является серьёзным раздражителем для всех. Ясно, что в клуб пришли большие деньги. Ясно, что это команда из столицы. Ясно, что эта команда всегда считалась не очень серьёзной, потому что на большинство матчей Бундеслиги не могла собрать полный стадион. «Хоффенхайм», думаю, понимает, что он в этом матче будет представлять всю Бундеслигу. Он должен показать «Герте», где она находится.



Лаббадия — не тот тренер, который строит игру от обороны. «Герта» наверняка будет атаковать. На мой взгляд, лучшая ставка на этот матч — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».



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