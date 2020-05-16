«Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги 16 мая

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» М в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Боруссии М» за 2.36.
«Встречаются команды, представлявшие Бундеслигу в Лиге Европы. Мёнхенгладбах в евротурнире выступил довольно странно и сумбурно, не сумев попасть в весеннюю стадию. А после этого команду зашатало во всех смыслах. Но задача стоит — нужно выйти в Лигу чемпионов.
Мне кажется, первый тур после перерыва именно для Мёнхенгладбаха очень важен в плане самопозиционирования. Если команда опять начнёт спотыкаться, если она не сможет добиться результата, тогда и рассчитывать будет не на что. Вполне возможно, ччто в таком случае мёнхенгладбахцев вышибут из зоны Лиги чемпионов. Похоже, мотивация у «Боруссии» будет просто грандиозная на этот матч.
Я бы попробовал поставить на победу гостей с коэффициентом 2.36. Да, это амбициозная и где-то спорная ставка, но мне кажется, что в течение всей этой карантинной паузы руководство «Боруссии», наверное, объясняло своим игрокам, какими они должны быть после того, как футбол вернётся. Посмотрим, получилось ли».
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