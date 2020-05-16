«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Германии 16 мая

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/20 «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».



Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.62.



«Что же ждёт нас в этом противостоянии? Фаворит дома примет андердога. Один из лидеров турнирной таблицы встретится с её середняком. Команда, которая ведёт борьбу за чемпионство, сразится с клубом, который вполне комфортно чувствует себя, находясь на достаточном расстоянии от зоны вылета. На первый взгляд, статус “Лейпцига” как фаворита в этом противостоянии просто очевиден.



Однако не спешите сразу же заочно отдавать победу хозяевам поля. Если бы команды играли друг с другом до паузы, то, безусловно, мы бы рассматривали варианты с минусовой форой “Лейпцига”. Тогда этот клуб находился в отличной форме и только-только прошёл в плей-офф Лиги чемпионов “Тоттенхэм Хотспур”. Но с тех пор прошло довольно много времени.



Я абсолютно уверен, что без должной игровой практики ошибаться в грядущем матче будут оба соперника. А именно из ошибок часто и рождаются голевые моменты и забитые голы, которые все мы так любим. Мне кажется, что игра между “Лейпцигом” и “Фрайбургом” будет результативной. Исходя из этого, ставлю на «тотал больше 2.5 голов».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.