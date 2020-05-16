«Шахтёр» С — «Славия»: прогноз Виктора Гусева на матч 9-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Шахтёр» Солигорск — «Славия» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 1.5 мяча за 1.55.



«Вернулась немецкая Бундеслига, но не забудем и о Высшей лиге. Тем более в рамках девятого тура нас ждёт довольно интересное противостояние между солигорским “Шахтёром” и “Славией” из Мозыря.



“Шахтёр” расположился на промежуточной, седьмой, позиции в турнирной таблице, однако отставание от лидера совсем небольшое — всего четыре очка команда из Солигорска уступает лидеру. “Славия” занимает девятую строчку, а ведь мы помним, что клуб из Мозыря был на верхних строчках. Однако эта команда угодила в яму и в последних шести поединках сумела победить лишь один раз. Для сравнения: в тех же шести матчах “Шахтёр” трижды победил и столько же раз разошёлся с соперником миром.



Только в двух матчах текущего чемпионата “Славия” пропустила в свои ворота меньше двух мячей. В матче с “Шахтёром” команде из Мозыря будет непросто. Конечно, можно выстроить на выезде оборонительные редуты, но в этом тоже не слишком много шансов на успех. В четырёх последних матчах из пяти “Шахтёр” одолел “Славию”. А вот коллектив из Мозыря в последний раз обыграл солигорцев лишь в далёком 2001 году!



Ещё немного интересной статистики. В пяти последних очных поединках из шести в Солигорске хозяева забивали больше одного мяча. Учитывая не самую лучшую форму “Славии” и то, как прибавляют хозяева поля, мне кажется, что “Шахтёр” в грядущем матче должен забить много. Мой прогноз: индивидуальный тотал “Шахтёра” больше 1.5 мяча».



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