«Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз Владислава Радимова на матч 26-го тура Бундеслиги

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Шальке» не проиграет за 2.54, обе забьют за 1.80.



«Центральный матч субботы, который будет смотреть весь футбольный мир. У «Боруссии» очень много травмированных, участие которых в матче под большим вопросом, и будет ли главный тренер рисковать этими игроками, пока неизвестно. Это первая встреча команд после возобновления чемпионата, и обе стороны должны сыграть более надёжно и аккуратно, а отсюда смело предположу, что «Шальке» не проиграет и оба соперника должны отличиться забитыми мячами.



Безусловно, тяжело будет командам играть, так как они за всё время карантина не проводили даже товарищеских встреч. У игроков практически не было коллективных тренировок, и после длительного пропуска больших скоростей ждать не стоит от футболистов обеих команд, но это, скорее всего, возможность не проиграть для «Шальке». Плюс ко всему не будет знаменитой дортмундской поддержки болельщиков на стадионе, а при абсолютно пустом стадионе соперники будут равны и как раз в этом «Шальке» получит преимущество».



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