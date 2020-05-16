«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шальке-04» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.55.
«Вполне определённо у меня симпатии на стороне «Боруссии», поэтому я ставлю её фаворитом. Хотя после длительного перерыва всегда первые матчи очень сложно даются, у меня есть ощущение, что «Боруссия» победит. Конечно, вполне возможна и ничья, так как немцы есть немцы и они все игры играют до конца и не останавливаются, но всё-таки, я думаю, Дортмунд дожмёт и наберёт три очка.
Сейчас трудно предсказать, в какой форме подойдут футболисты к первой игре после паузы, тем более что не было никаких товарищеских игр. Обычно после перерыва в качестве первого соперника в предсезонный период выбирается команда послабее, чтобы проверить своё состояние, а сейчас предстоит матч сразу с серьёзным соперником, поэтому сложно предсказать форму команд. Я, честно говоря, не знаю, как готовили команду без предсезонных игр. Небольшим плюсом является тот факт, что у команд стабильные составы и нет никаких изменений, поэтому тренерам проще, чем когда в межсезонье меняется часть состава.
У «Боруссии» могут не сыграть в этом матче два важных игрока центра поля — Аксель Витсель и Эмре Джан, но, думаю, их смогут заменить другие игроки и это не повлияет на исход матча».
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