«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»: где смотреть, во сколько начало, по какому каналу покажут

Дортмундская «Боруссия» в матче 26 тура чемпионата Германии примет 16 мая «Шальке-04». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, успех команды Давида Вагнера оценён букмекерами коэффициентом 6.95. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Букмекеры считают, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол клуба из Гельзенкирхена доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
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