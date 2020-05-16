«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»: где смотреть, во сколько начало, по какому каналу покажут

Дортмундская «Боруссия» в матче 26 тура чемпионата Германии примет 16 мая «Шальке-04». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, успех команды Давида Вагнера оценён букмекерами коэффициентом 6.95. Ставки на ничью принимаются за 4.80.



Букмекеры считают, что матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол клуба из Гельзенкирхена доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия Д» — «Шальке». Прогноз на статистику в рурском дерби чемпионата Германии Рурское дерби в первый же день после возобновления Бундеслиги — это красиво.