«Боруссия» Д — «Шальке» и другие матчи: на что ставить в футболе 16 мая
Бундеслига вернулась! И сразу с места в карьер 6 матчей. Правда, 5 из них начнутся в одно и то же время — в 16:30 мск. Выделим рурское дерби — «Боруссия» Д против «Шальке». А затем можно будет сделать ставку и посмотреть матч «Айнтрахта» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, который начнётся в 19:30.
В Беларуси чемпионат на грани остановки, но пока команды продолжают играть. В субботу запланированы три игры: «Энергетик» в 15:00 начнёт матч с действующим чемпионом — «Динамо-Брест», двумя часами позже на поле в Солигорске выйдут «Шахтёр» и «Славия», а завершится игровой день матчем БАТЭ и «Слуцка».
Кроме того, утром можно последить за двумя матчами в чемпионате Южной Кореи, ещё одна игра пройдёт в чемпионате Фарерских островов.
«Боруссия Дортмунд» — «Шальке». Прогноз: рурское дерби возьмёт время на раскачку
Высокая цена ошибки вынудит соперников плавно входить в игру.
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