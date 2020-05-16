«Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 16 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Динамо-Брест».

Ставка: «Динамо-Брест» не проиграет + обе забьют за 2.14.

«Минская команда вынуждена проводить домашние матчи в другом городе из-за регламента: в элитном дивизионе с мая запрещено играть на искусственном покрытии. Приходится выкручиваться. Впрочем, это единственный повод для головной боли. В остальном дела у «студентов» складываются замечательно. Вряд ли перед началом сезона кто-то всерьёз ожидал, что к середине мая они будут находиться в турнирной таблице выше действующего чемпиона страны. А получилось именно так.

Говорить о сколько-нибудь значительном прогрессе гостей в качестве футбола не приходится, однако состав у них заметно крепче. В прошлом сезоне соперники пересеклись дважды и в обоих случаях получилось весело: 1:1 — в Минске, 6:2 — в Бресте. «Динамо» в последнее время многое позволяет у своих ворот, а везение не может продолжаться бесконечно.



Потому мы рассчитываем на результативный поединок и голы в обе стороны. Букмекеры с этим согласны, классический вариант «обе забьют» идёт за скромные 1.66. Можно поднять коэффициент, взяв «Х2 + обе забьют» за 2.14. Альтернативное предложение — «тотал больше 2.5 гола за 1.80».