«Фортуна» — «Падерборн»: прогноз Эльвина Керимова на матч 26-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Фортуна» — «Падерборн» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Фортуна» забьет в 1-м тайме за 1.87.



«Под руководством Уве Реслера «Фортуна» проиграла лишь 1 матч в Бундеслиге из 6. Но дюссельдорфцы не решили задачи в Кубке, вылетев от клуба Регионал-лиги. Обладая не самым плохим составом (на фоне «Падерборна» это особенно заметно), «Фортуна» испытывает проблемы весь сезон. Увольнение Функеля пошло команде на пользу, но слишком уж часто дюссельдорфцы играют при Реслере вничью (4 раза за 6 матчей).



«Падерборн» — самая слабая команда Бундеслиги на данный момент. 17 поражений в 25 матчах — худший показатель сезона. Второй круг команда Штефана Баумгарта проводит не лучше первого — 5 поражений в 6 последних играх до паузы.



Я думаю, «Фортуна» должна мощно начать матч. При Реслере в поединках с «Гертой», «Гладбахом», «Фрайбургом, «Вольфсбургом» и «Кайзерслаутерном» (в Кубке) дюссельдорфцы забивали в первых таймах. Находясь в зоне стыковых матчей, игроки «Фортуны» наверняка понимают, что прямого конкурента нужно обыгрывать. Я ставлю на активное начало хозяев. Мой прогноз — «Фортуна» забьёт в 1-м тайме за 1,87».



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