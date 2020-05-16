«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч Бундеслиги 16 мая

Известный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Аугсбург» расположился в 5 очках от зоны вылета, а «Вольфсбург» идёт в зоне лиги Европы. Команды решают разные задачи. Впереди решающий отрезок сезона.
Хайко Херрлих пришёл на смену Мартину Шмидту за несколько дней до паузы в чемпионате. В предстоящей игре он мог бы дебютировать на скамейке баварского клуба, но вместо этого Херрлих нарушил режим и сходил в супермаркет за зубной пастой. Тренер уже извинился и принял тот факт, что с бровки в эту субботу он своей команде не поможет.
У «Вольфсбурга» серьёзные кадровые потери: Гилавоги, Вильям, Герхардт и Камачо не сыграют из-за травм, а лучший нападающий команды Вегхорст — из-за перебора жёлтых карточек. Команда Глазнера не проигрывает уже 6 матчей (3 победы и 3 ничьих), но в какой форме сейчас «волки», сказать сложно. Ну и потери в составе наверняка скажутся на качестве игры команды.
«Аугсбург», я думаю, дома сыграет смело (не как в выездном матче 1-го круга), и игра, мне кажется, получится открытой. Мой прогноз — обе забьют за 1.70».
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