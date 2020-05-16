«Шахтёр» С — «Славия»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Славия».

Ставка: ИТМ 2 гола «Шахтёра» за 1.82.

«В пяти последних турах национального первенства гости добыли всего одну победу. Правда, получилась она крайне яркой — 3:2 в гостях над «Витебском», причём к 86-й минуте гости уступали в счёте. В остальном результаты скромные: поражения от «Ислочи» (1:2) и «Минска» (1:3), а также нулевые ничьи с «Рухом» и «Торпедо-БелАЗ».



Кроме того, «Славия» — один из самых удобных соперников для «Шахтёра». История противостояния насчитывает восемь матчей, шесть из которых завершились в пользу «горняков». В двух оставшихся случаях команды разошлись миром. Очевидно, что с учётом всех данных хозяева по праву считаются фаворитами.



И всё же давать коэффициент 1.43 на лобовую победу «кротов» — это, пожалуй, чересчур. Их игра по-прежнему не отличается стабильностью, а реализация моментов оставляет желать лучшего. Единственный однозначный плюс — клуб из Солигорска редко пропускает, зато в атаке порой возникает ступор.



На наш взгляд, встреча получится закрытой и низовой с преимуществом «горняков», исключать ничью тут определённо не стоит. Мы бы выбирали между двумя вариантами: П2 с форой (+1.5) за нестыдные 1.70 и ИТМ 2 гола «Шахтёра» за 1.82».