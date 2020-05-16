«Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз «Чемпионата» на матч 26-го тура Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Айнтрахт» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.



«Строго говоря, непосредственно по качеству футбола «орлы» выглядят вполне симпатично. Вот только чудовищная реализация и невезение перевешивают. Если верить продвинутой статистике, именно «Айнтрахт» не добрал больше всех в чемпионате Германии.



Клуб имеет в активе всего 28 очков при показателе Expected Points 37,10. Получается, что с точки зрения системы xG подопечные Адольфа Хюттера — седьмая команда немецкой Бундеслиги. Именно поэтому недооценивать её категорически нельзя. О том же говорит и статистика очных встреч.



В трёх предыдущих домашних матчах с мёнхенгладбахской «Боруссией» «орлы» ни разу не уступили (победа и две ничьих), пропустив за это время лишь один мяч. Кроме того, на своём поле «Айнтрахт» в этом сезоне чертовски хорош: 21 очко за 12 матчей при разнице голов 27:16. Потому создаётся впечатление, что букмекеры переоценивают гостей.



На лобовую победу хозяев дают больше тройки, а П1 с нулевой форой идёт за мощный коэффициент 2.27. Любители комбинированных ставок могут рассмотреть «1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40». Лишь в одной очной встрече из десяти предыдущих соперники во Франкфурте сообразили больше трёх голов».



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