Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Оверим — Харрис: дата и время боя, где смотреть, прогнозы и ставки

Оверим — Харрис: дата и время боя, где смотреть, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

Бой Алистар ОверимУолт Харрис состоится 17 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC Fight Night в Джексонвилле (США). Начало — не ранее 6:00 мск.

Трансляцию можно посмотреть на UFC ТВ. Этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор ТВ».

Букмекеры считают фаворитом боя Уолта Харриса: поставить на победу американского бойца можно с коэффициентом 1.71 (около 55% вероятности). Успех нидерландского спортсмена Алистара Оверима идёт за 2.20 (43%), ставки на ничью принимаются за 51.0 (2%).

Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Алистар Оверим — Уолт Харрис. Прогноз: Разрушитель прервёт победную серию американца
Живая легенда UFC возвращается в дело после поражения от Розенструйка.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020