Оверим — Харрис,17 мая: прогноз «Чемпионата» на бой UFC FIGHT NIGHT 172

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Алистар Оверим — Уолт Харрис, который состоится 17 мая.

Ставка: победа Оверима за 2.20.

«Алистар — невероятно опытный и умный атлет, который хорошо выбирает тактику на бой и в случае необходимости умеет подстраиваться под оппонента. Он по-прежнему в любой момент может наказать зазевавшегося соперника мощным ударом колена, да и в партере даст фору многим.



Сразиться ему предстоит с Уолтом Харрисом — крепким бойцом, занимающим девятое место в рейтинге претендентов UFC. 36-летний американец идёт на серии из трёх побед, но по-настоящему опасных тяжеловесов ещё не побеждал. Можно выделить разве что нокаут в бою против Алексея Олейника. На этом всё. Например, тому же Вердуму он проиграл в 2017 году в первом же раунде, попавшись на рычаг локтя.



Главное достоинство Харриса — стойка. Он действительно хорошо боксирует и обладает поставленным ударом. Кроме того, он левша, что традиционно доставляет противникам дополнительные неудобства. Букмекеры считают Уолта фаворитом, хотя тут есть определённые сомнения.



Во-первых, опыт и интеллект Оверима нельзя недооценивать, да и в партере он заметно сильнее. Во-вторых, Харрис в конце прошлого года пережил личную трагедию: его дочь была похищена и убита. Текущее психологическое состояние американца вызывает сомнения. На наш взгляд, проверить «П1 за 2.20» вполне можно».