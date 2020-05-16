«Боруссия Дортмунд» — «Шальке»: прогноз и ставка «Чемпионата» на рурское дерби Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Шальке».



Ставка: ИТБ 6 углового «Боруссии» за 2.03.



«Статистика встреч на стороне «горняков». В последнее время у «шмелей» проблемы в дерби вне зависимости от состава, тренера и места проведения встречи. В восьми последних матчах чёрно-жёлтые одержали всего одну победу при двух поражениях и пяти ничьих.



При таких вводных данных сумасшедший перевес в линии в пользу хозяев выглядит сомнительно, благо долгая пауза и скомканная подготовка наверняка помешают фавориту показать лучший футбол. Логичнее отталкиваться от гостей. Брать ли Х2 за 2.75 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1.5) за 1.62 смотрится надёжно.



Любопытно, что стиль команд сильно отличается. «Боруссия Д» входит в тройку лучших по проценту владения мячом (58,5%), а «Шальке» действует первым номером в больших матчах, только уступая в счёте. В Дортмунде синие точно не станут претендовать на инициативу, их конёк — дисциплина и контратаки.



Раз так, мяч станет часто находиться на подступах к штрафной гостей. И тут в дело вступает любопытный статистический факт: дортмундцы в родных стенах подают в среднем ровно семь угловых, а их соперники — только 2,6. Линия на корнеры в букмекерских конторах довольно широкая, вариантов хватает. Выбрал бы между ИТБ 6 углового «Боруссии» за 2.03 и П1 по угловым с форой -2.5 за 1.94».

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