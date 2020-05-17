Оверим — Харрис: дата и время боя, где смотреть, прогнозы и ставки
Бой Алистар Оверим — Уолт Харрис состоится 17 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC Fight Night в Джексонвилле (США). Начало — не ранее 6:00 мск.
Трансляцию можно посмотреть на UFC ТВ. Этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор ТВ».
Букмекеры считают фаворитом боя Уолта Харриса: поставить на победу американского бойца можно с коэффициентом 1.71 (около 55% вероятности). Успех нидерландского спортсмена Алистара Оверима идёт за 2.20 (43%), ставки на ничью принимаются за 51.0 (2%).
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Алистар Оверим — Уолт Харрис. Прогноз: Разрушитель прервёт победную серию американца
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