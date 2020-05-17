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«Кёльн» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура чемпионата Германии

«Кёльн» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «Майнц».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.81.

«Встречаются команды с не очень громкими именами, поэтому не стоит ждать большого количества забитых мячей. «Кёльн» очень зависим от своего стадиона. Не знаю, как поведёт себя команда на пустом стадионе, у них нет такого опыта. Максимум на сборах где-то играли с пустыми трибунами. Но на сборах нет ответственности за результат. Здесь же совершенно другая ситуация.

Предполагаю, у команд возникнут проблемы с преодолением эмоций. «Майнц» вполне устроит ничья. Может сыграть и от обороны. Мой выбор — тотал меньше 3 мячей с расходом. Коэффициент — 1.81».

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