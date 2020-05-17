«Унион» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.94.



«Наверное, превью любого матча нужно начинать с того, что мы совершенно не представляем, в какой форме находятся команды. Сейчас не было возможности играть контрольные матчи, были только тренировки, да и то в очень усечённом формате. Первый тур будет очень загадочным.



Но есть в матче «Унион» — «Бавария» более-менее очевидная ситуация. «Унион» в первом круге обыграл дортмундскую «Боруссию». И «Бавария» прекрасно понимает: если потеряют очки в Берлине, этого не простят. Может до предела обостриться борьба в чемпионате, ну и статус «Баварии» не подразумевает потерю очков в матче с таким соперником.



Совершенно уверен, «Бавария» выиграет, проблем возникнуть не должно. Думаю, «Унион» не настроен играть с лидерами с полной отдачей. Проиграли (0:5) «Боруссии» во втором круге, по-моему, даже не расстроившись. Выберу ставку «победа «Баварии» с форой -2».



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