«Рух» — «Смолевичи»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Рух» — «Смолевичи».



Ставка: «Рух» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.



«Эти команды пополнили класс сильнейших по итогам прошлого сезона. «Рух» выглядит неплохо, команда сейчас в середине турнирной таблицы. Для дебютанта отличный результат. В пяти турах подряд не уступали соперникам. Команда пропускает не много, но и забивает не много. Правда, в последнем туре «Рух» забил 4 мяча «Неману» (4:2), а «Смолевичи» — 3 в ворота БАТЭ (3:5). Уникальный тур. «Смолевичи» даже отыгрались с 1:3, но не удержали ничью.



Но много голов быть не должно. Прошлые матчи были исключением. До матча с «Неманом» «Рух» только низы гонял. В домашних встречах «Руха» больше двух мячей не забивалось. Да и два мяча лишь раз было — с «Городеей» (1:1). Думаю, здесь будет похожая история, тяни-толкай.



Можно попробовать взять вариант «Рух» не забьёт в первом тайме». Коэффициент — 1,73. Предлагал такой прогноз и на матч с «Городеей», и тогда вариант доехал. Ну и, на мой взгляд, «Рух» не проиграет такому аутсайдеру, как «Смолевичи», но и много команды не забьют. Мой прогноз — «Рух» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча».



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