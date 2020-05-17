«Белшина» — «Витебск»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Беларуси по футболу

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 9-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» — «Витебск».



Ставка: ничья за 3.00.



«Очень надеюсь, что скоро вернется не только немецкая Бундеслига, но и другие топовые чемпионаты Европы. Например, Российская Премьер-Лига. Однако в Белоруссии продолжает национальный чемпионат, в девятом туре “Белшина” сыграет с “Витебском”.



“Белшину” абсолютно смело стоит считать одним из двух главных неудачников сезона Высшей лиги. После восьми туров в активе команды из Бобруйска аж шесть поражений и всего две ничьи. Футболисты “Белшины” ни разу не побеждали в этом сезоне, клуб и замыкает турнирную таблицу.



У “Витебска” дела тоже идут не совсем так, как хотелось бы команде и ее болельщикам: 10-е место и играют крайне нестабильно. Игроки “Витебска”, например, обыграли действующих чемпионов из брестского “Динамо”, но регулярно теряли очки во встречах с не самыми грозными соперниками.



Мне кажется, “Белшине” нужно срочно реабилитироваться и выбираться из столь сложной ситуации. “Витебск” же по-прежнему играет не слишком ровно. Логичным исходом выглядит ничья за коэффициент 3.00».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.