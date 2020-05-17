«Кёльн» — «Майнц»: прогноз Михаила Поленова на матч 26-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «Майнц».
Ставка: обе забьют за 1.62.
«Очень рад, что футбольная Бундеслига наконец вернулась. Чемпионат Германии буквально буксиром тянет за собой остальные топ-лиги Европы. В первом туре после длительной паузы встретятся “Кёльн” и “Майнц”.
Чтобы сделать качественный прогноз, важно знать, как именно команды готовились к матчу. Однако это неизвестно, поэтому довольно сложно сказать, в каком состоянии находятся соперники.
Тем не менее можно оперировать известными фактами. Обе команды идут в нижней части турнирной таблицы. У “Майнца” дела плохи, он рядом с зоной вылета. Однако до вынужденного перерыва и “Кельн” и “Майнц” довольно много забивали и пропускали.
Сейчас не слишком важен фактор домашнего поля, матч пройдёт без зрителей. Обе команды много забивают, а ошибки должны случиться, ведь футболистам трудно без постоянной практики. Ставлю на «обе команды забьют».
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