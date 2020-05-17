«Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск — «Ислочь».



Ставка: ничья за 3.66.



«У минчан дела плохи: 13-е место в турнирной таблице, их игра не впечатляет со старта сезона. Более того, последние два матча минчане проиграли, однако совсем не безвольно. Проиграть действующим чемпионам из брестского “Динамо” не стыдно, а в матче со “Слуцком” минчане не реализовали пенальти. Тем более с недавних пор их ведёт Леонид Кучук, а это имя.



У “Ислочи” дела намного лучше — команда находится среди лидеров и занимает 3–4-е место. “Ислочь” набрала отличный ход и победила в трех матчах из четырех последних. Однако в гостях выглядит не так сильно — на счету футболистов “Ислочи” уже три гостевых проигрыша.



В противостоянии команд преимущество на стороне минчан: в семи последних матчах “Динамо” ни разу не проиграло “Ислочи”. Еще один любопытный факт: за весь сезон команды ни разу не сыграли вничью. Минчане 12 матчей подряд не расходятся с соперниками миром. Думаю, традиция должна уже прерваться. Поставлю на ничейный результат».



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