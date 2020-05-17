«Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск — «Ислочь».
Ставка: ничья за 3.66.
«У минчан дела плохи: 13-е место в турнирной таблице, их игра не впечатляет со старта сезона. Более того, последние два матча минчане проиграли, однако совсем не безвольно. Проиграть действующим чемпионам из брестского “Динамо” не стыдно, а в матче со “Слуцком” минчане не реализовали пенальти. Тем более с недавних пор их ведёт Леонид Кучук, а это имя.
У “Ислочи” дела намного лучше — команда находится среди лидеров и занимает 3–4-е место. “Ислочь” набрала отличный ход и победила в трех матчах из четырех последних. Однако в гостях выглядит не так сильно — на счету футболистов “Ислочи” уже три гостевых проигрыша.
В противостоянии команд преимущество на стороне минчан: в семи последних матчах “Динамо” ни разу не проиграло “Ислочи”. Еще один любопытный факт: за весь сезон команды ни разу не сыграли вничью. Минчане 12 матчей подряд не расходятся с соперниками миром. Думаю, традиция должна уже прерваться. Поставлю на ничейный результат».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 мая 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 16 мая 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45