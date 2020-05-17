«Рух» — «Смолевичи»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Рух» — «Смолевичи».



Ставка: «Рух» победит за 1.89.



«Обе команды в прошлом сезоне играли в Первой лиге. Дела у новичков складываются по-разному. “Рух” показывает неплохое качество игры, что и перетекает в достойные результаты. Команда из Бреста выглядит хорошо и занимает восьмое место в турнирной таблице. У “Руха” были проблемы с результативностью, но в прошлом туре футболисты забили аж четырежды.



“Смолевичи” сейчас в плачевном положении — явные аутсайдеры Высшей лиги. После восьми туров находятся в зоне вылета, на предпоследнем месте. Футболисты “Смолевичей” в этом сезоне ни разу не выигрывали. В их активе пять проигрышей и три ничьи.



Думаю, и на этот раз “Смолевичи” не смогут взять очки и оказать достойное сопротивление. “Рух” показывает более привлекательную игру, находится выше в турнирной таблице и играет дома. Советую поставить на победу “Руха” с коэффициентом 1.89».



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