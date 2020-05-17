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«Рух» — «Смолевичи»: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси по футболу

«Рух» — «Смолевичи»: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Рух» — «Смолевичи».

Ставка: «Рух» победит за 1.89.

«Выбрал бы чистую победу «Руха», потому что команда играет дома, просто поверю в хозяев поля. Просто возьму победу хозяев. Последний матч с участием «Руха» был щедрым на голы, хотя до этого тура много мячей не забивалось, но матчи с большим количеством забитых мячей случаются. «Рух» всегда играет в надёжный футбол, но в прошлом туре их прорвало. Но в матче со «Смолевичами» много забитых голов ждать не стоит.

Игра будет надёжной и более слаженной на протяжении всего матча, но шанс на выигрыш домашней команды высок. Несмотря на то что букмекеры не особо разделили этих соперников на фаворита и аутсайдера, верю в превосходство «Руха».

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