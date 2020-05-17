«Унион» — «Бавария»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Германии по футболу

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.94, индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 голов за 1.89.



«Рискну и поставлю на «Баварию» с форой -2, так как команда знает, как атаковать, как прессинговать, игра поставлена. Опять же, без поддержки болельщиков не будет преимущества своего поля. Гости спокойно разберутся с соперником, как на тренировке, и забьют два мяча, а может, и больше. Можно сделать ставку на индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 гола, так как команда всегда забивает много и будет играть за счёт контроля мяча.



Явный фаворит матча — «Бавария», равно как и фаворит в гонке за победу в чемпионате. Командная игра у гостей поставлена, футболисты играют в удовольствие, любят играть за счёт контроля мяча и высокого прессинга. Потрясающе владеют мячом, потому и выиграют совершенно спокойно. За счёт мастерства у «Баварии» преимущество».



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