«Белшина» — «Витебск»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 9-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» — «Витебск».
Ставка: победа «Витебска» или ничья за 1.39.
«Витебск» — фаворит, хотя «Белшина» упирается в каждом матче, у них нет разгромных поражений. «Витебск» должен выиграть, но сделать это будет непросто. В прошлом туре не проиграли «Шахтёру», и это большой плюс, так как «Шахтёр» сейчас на ходу и претендует на то, чтобы быть в лидерах. Думаю, здесь «Витебск» тоже не проиграет, хотя играет на выезде. Большая вероятность, что увидим голы. Но в матче нет явного фаворита, чтобы одна из команд окапывалась у своих ворот. Команды сыграют в открытый футбол, и всё может быть.
У «Белшины» пока ни одной победы, и когда-то нужно выиграть, но, считаю, не в этом матче. Вполне возможно, им может помочь смена тренера, это как-то встряхнёт команду, хотя не могут сказать, что сейчас команда играет спустя рукава. «Белшина» бьётся. Даже в последней встрече, проигрывая со счётом 0:2, смогли забить в конце».
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