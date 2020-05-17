«Белшина» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата Беларуси 17 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Витебск».
Ставка: ИТБ 1 гола «Витебска» за 1.92.
«Витебск» получает отличную возможность закрыть неудачную серию. Соперник значительно уступает ему по уровню состава, а главное — пропускает почти по два мяча за игру. Больше того — «Белшина» пропускала абсолютно в каждом из восьми туров чемпионата Беларуси. То есть рассчитывать на 1-2 мяча гости могут, а оборона у них довольно крепкая.
Статистика очных встреч полностью на стороне северян: две победы и две ничьих. Правда, встречи датированы 2015 и 2016 годами, так что переоценивать значимость этого фактора не стоит. Мы бы выбирали между двумя вариантами: П2 с нулевой форой за коэффициент 1.89 и Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.13. Альтернатива — ИТБ 1 гола «Витебска» за 1.92».
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