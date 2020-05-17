Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Белшина» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата Беларуси 17 мая

«Белшина» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата Беларуси 17 мая
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Витебск».

Ставка: ИТБ 1 гола «Витебска» за 1.92.

«Витебск» получает отличную возможность закрыть неудачную серию. Соперник значительно уступает ему по уровню состава, а главное — пропускает почти по два мяча за игру. Больше того — «Белшина» пропускала абсолютно в каждом из восьми туров чемпионата Беларуси. То есть рассчитывать на 1-2 мяча гости могут, а оборона у них довольно крепкая.

Статистика очных встреч полностью на стороне северян: две победы и две ничьих. Правда, встречи датированы 2015 и 2016 годами, так что переоценивать значимость этого фактора не стоит. Мы бы выбирали между двумя вариантами: П2 с нулевой форой за коэффициент 1.89 и Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.13. Альтернатива — ИТБ 1 гола «Витебска» за 1.92».

«Белшина» — «Витебск». Прогноз: худший клуб чемпионата Беларуси снова разочарует
Команда из Бобруйска пропустила во всех восьми матчах сезона.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020