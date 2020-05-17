На что ставить 17 мая: «Унион» — «Бавария», «Кёльн» — «Майнц» и другие матчи для прогнозов

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 мая.

Вчера после двухмесячной паузы возобновился чемпионат Германии по футболу. В воскресенье программа 26-го тура Бундеслиги завершится двумя матчами. В 16:30 мск стартует встреча между «Кёльном» и «Майнцем», в 19:00 прозвучит стартовый свисток для «Униона» и «Баварии».



В чемпионате Беларуси программа девятого тура завершится тремя поединками. Сперва на поле выйдут «Белшина» и «Витебск» (15:00 мск), спустя два часа начнётся игра между минским «Динамо» и «Ислочью». А в 19:00 мск стартует битва «Руха» и «Смолевичей».



В Южной Корее продолжается второй тур, здесь будут сыграны три матча. В 10:30 мск начнут играть «Сувон Самсунг Блюуингз» и «Ульсан Хёндэ», а в 13:00 придёт время ещё для двух игр: «Соннам» — «Инчхон Юнайтед» и «Сеул» — «Кванджу».



Любителям футбольного артхауса тоже будет чем поживиться. В 11:00 мск начнутся четыре матча шестого тура чемпионата Тайваня. Ещё четыре игры состоятся в рамках первенства Фарерских островов, где пройдёт второй тур (три матча начнутся в 17:00 мск, ещё один — в 19:00).



Кроме того, поставить можно на вторые дивизионы чемпионатов Германии и Беларуси. Во второй Бундеслиге пройдут пять поединков, все стартуют в 14:30 мск. В Беларуси выбор скромнее — только три игры (начало в 14:00, 16:00 и 18:00 мск).