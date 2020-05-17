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«Унион» — «Бавария»: аналитики оценили шансы берлинцев отобрать очки у лидера Бундеслиги

«Унион» — «Бавария»: аналитики оценили шансы берлинцев отобрать очки у лидера Бундеслиги
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«Унион» принимает «Баварию» в матче 26-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех команды Урса Фишера оценён букмекерами коэффициентом 17.25. Ставки на ничью принимаются за 7.30.

Поставить на то, что «Унион» не проиграет, предлагается с коэффициентом 4.70.

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Унион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

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Футболисты долго сидели без игровой практики, а потому сюрпризов не избежать.
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