«Унион» — «Бавария»: аналитики оценили шансы берлинцев отобрать очки у лидера Бундеслиги

«Унион» принимает «Баварию» в матче 26-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех команды Урса Фишера оценён букмекерами коэффициентом 17.25. Ставки на ничью принимаются за 7.30.
Поставить на то, что «Унион» не проиграет, предлагается с коэффициентом 4.70.
Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Унион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.
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