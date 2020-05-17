«Кёльн» — «Майнц»: во сколько начало матча, статистика, прогнозы и ставки
«Кёльн» примет «Майнц» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги, букмекеры дали прогноз. Начало матча — в 16:30 мск.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на подопечных Маркуса Гисдоля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех команды Ахима Байерлорцера оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Поставить на ничью можно за 3.90.
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Кёльн» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.
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