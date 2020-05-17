«Рух» — «Смолевичи»: прогноз и ставка на матч 9-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Смолевичи».

Ставка: ничья за 3.40.

«Брестчане — самый низовой коллектив чемпионата Беларуси: всего 12 мячей в восьми турах, то есть по полтора на 90 минут — семь забитых и пять пропущенных. Более того, верх случился лишь однажды, как раз в предыдущем туре. Выезд в Гродно к «Неману» обернулся натуральной перестрелкой (4:2).



В остальном «Рух» знает себе цену, пляшет от печки и добивается результата при скромных ресурсах. Восьмое место в турнирной таблице и 12 очков в восьми турах — прекрасный результат для новичка элитного дивизиона. Неудивительно, что букмекеры отдают хозяевам заметное предпочтение.



У «Смолевичей» тоже не самая плохая оборона: пять пробоин от БАТЭ — дело житейское. Можно проверить лобовую ничью за коэффициент 3.40. Первым номером «Рух» действует гораздо хуже, а ведь гости явно не станут претендовать на территорию. Кроме того, по качеству футбола «смола» не так плоха, как может показаться по результатам.



Пожалуй, 0:0 или 1:1 тут вполне вероятны. Если не склонны рисковать, рассмотрите Х2 за неплохой коэффициент 1.85».