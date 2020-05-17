Прогноз и ставка «Чемпионата» на финиш сезона: «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок России

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на чемпиона РПЛ.
Ставка: победа «Зенита» в РПЛ и Кубке России за 1.85.
«В то, что санкт-петербургский «Зенит» растеряет преимущество в 9 очков за 8 туров, не верится. Уверены в этом и букмекеры – коэффициент на чемпионство команды Сергея Семака составляет смешные 1.02. Но есть и куда более интересный вариант – ставка, что питерцы выиграют и чемпионат, и Кубок России. Коэффициент 1.85 стоит того, чтобы его проверить.
Розыгрыш Кубка России прервали на стадии четвертьфиналов. В полуфинале «Зенит» встретится со «Спартаком», а другая пара пока не определена. «Химки» уже получили право сыграть в 1/2 финала, их соперник должен определиться в паре «Шинник» — «Урал».
Решением исполкома РФС чемпионат в ФНЛ доигрывать не будут. Таким образом, «Шинник» и «Химки» смело можно вычёркивать из претендентов. Уже есть информация, что клубам предложат сняться с розыгрыша Кубка России без штрафных санкций. Даже если предположить, что этого не произойдет, вероятность, что одна из команд ФНЛ сможет без игровой практики выиграть кубок, стремится к нулю.
Из конкурентов у «Зенита» остаются только «Спартак» и «Урал». И те и другие, конечно, сделают все, чтобы остановить команду Семака, но, объективно, питерцы и по составу глубже, и в чемпионате смотрелись лучше».
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