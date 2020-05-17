«Унион» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Бавария».



Ставка: гол в первые 15 минут за 2.75.



«Унион» знает себе цену — это бойкий дебютант элитного дивизиона, который с ходу потянул статус крепкого середняка. «Железные» при первой же возможности отдают территорию сопернику и действуют на контратаках. По проценту владения мячом они занимают предпоследнее место в Бундеслиге (44%).



Максимально вертикальный футбол, с большим количеством забросов и навесов вряд ли станет для действующего чемпиона угрозой. Основной источник опасности — стандартные положения. По числу голов после розыгрышей угловых и штрафных «Унион» входит в топ-5 чемпионата Германии.



Берлинцы ставят на атлетизм и физическую мощь, хороши в движении и единоборствах. Потому рисунок игры читается легко, каждый будет заниматься любимым делом. Подопечные Ханса-Дитера Флика — доминировать, держать мяч и давить, давить, давить. А хозяева — терпеть в надежде на контратаку или стандарт.



ИТБ «Баварии» 65.5% владения мячом за 1.87 смотрится хорошо. В среднем по сезону красные на выезде контролируют мяч 67% времени, а тут предстоит сражаться с соперником, который в принципе не использует поперечные передачи. Стоит подумать и о голе в первые 15 минут за 2.75.



Тут логика ещё проще. Любимый фокус гостей — агрессивно провести дебют, получить преимущество и выбить оппонента из колеи. К исходу 15-й минуты они забили уже 15 мячей — абсолютно лучший показатель среди всех клубов чемпионата Германии. Коэффициент приближается к тройке, с точки зрения математики надо брать».



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«Унион» — «Бавария». Прогноз на статистику в матче 26-го тура чемпионата Германии Верим в Левандовского с Мюллером и проверяем коэффициент 2.75 в матче Бундеслиги.