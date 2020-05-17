«Динамо» Мн — «Ислочь»: прогноз Александра Неценко на матч 9-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск — «Ислочь».



Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.



«Приход Леонида Кучука в «Динамо» пока ничем хорошим не запомнился. Без него были обыграны слабые «Смолевичи» (тогда тренера не успели заявить), после чего минчане потерпели два поражения — в матчах со «Слуцком» и «Динамо-Брестом». К слову, непростыми соперниками. Кроме того, Кучук с чемпионом впервые в сезоне отказался от схемы в три центральных защитника, с чем явно не угадал. Брестчане «возили» минчан, особенно в начале матча. И атакующей группе было очень некомфортно. Этот эксперимент провалился, пусть при Кучуке «Динамо» постоянно забивает.



У «Ислочи» свои проблемы. Опять коронавирус! На неделе лидер команды, гвинеец Момо Янсане, в «Твиттере» написал, что в клубе уже группа больных и он требует остановить чемпионат. И началось. Наставник «волков» Виталий Жуковский сказал, что всё под контролем, а Янсане хотят увести из клуба, списав это всё на происки окружения африканца. Агент Янсане сказал, что ничего подобного быть не может. Но его клиенту не платят зарплату, в ближайшем туре он играть не будет.



Проблемы у «Ислочи» действительно есть. Наконец стало известно, что лидер атаки Макась уже две недели лечит одностороннюю пневмонию. Положительным оказался тест и у нигерийского защитника Битка. В общем, ни о какой нормальной подготовке «Ислочи» к матчу речи не идёт. А Кучуку пора уже побеждать, поскольку его команда одной ногой в зоне стыковых матчей».



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