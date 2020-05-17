«Рух» — «Смолевичи»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Смолевичи».



Ставка: «Рух» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.



«Обе команды выдали нетипичные матчи в прошлом туре. «Рух», до этого забивший за 7 туров лишь 3 гола, умудрился наколотить 4 мяча в ворота «Немана», прибив его в Гродно, – 4:2. «Смолевичи», которые имели в профайле всего 3 результативные атаки, повторили столько же за матч с БАТЭ. Отыгравшись с 1:3, команда Александра Бразевича все же уступила- 3:5. Если выделять какую-то черту «Смолевичей», то пропускали они в 7 турах из 8. Причём в последних трёх встречах в воротах экс-вратаря «Локомотива» и «Краснодара» Фильцова побывало 10 мячей.



Александр допускает грубые ошибки. И странно, что он по-прежнему играет, ведь с Гомелько «Смолевичи» набрали 2 очка из 3 заработанных в сезоне. Артём не пропустил от «Шахтёра», на его счету ничья (1:1) с «Белшиной». Не исключено, что Гомелько опять доверят пост номер один. У гостей дисквалифицирован российский форвард Турик, но это несерьёзная потеря. Главное, в составе автор одного из красивейших голов прошлого тура ивуариец По.



У «Руха» тоже дисквалификация – ее получил удаленный с «Неманом» за пару желтых карточек универсал Васильев, его будет не хватать брестчанам. В прошлом сезоне обе команды выступали в Первой лиге и «Рух» не забил «Смолевичам» ни одного мяча за два матча (0:3, 0:0). Впрочем, сейчас позиции брестчан намного лучше, поскольку они не проигрывают уже 5 туров подряд (+2=3). И, главное, подопечные Александра Седнева стали продуктивнее атаковать, забивая в 3 последних матчах из 4».