«Шагадам» — «Небитчи»: прогноз и ставка на матч чемпионата Туркмении 18 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Туркмении «Шагадам» — «Небитчи», который состоится 18 мая.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«Небитчи», традиционно, проигрывает матч за матчем, одержав в шести последних турах всего одну победу. Зато одержана она была в матче с «Алтыном Асыр» (1:0), а это действующий чемпион страны. Затем «нефтяники» попили крови у «Ахала» в родных стенах, но всё же спасовали (1:2).
На своём поле «Небитчи» выступает достойно и навязывает борьбу даже фаворитам. Однако в гостях проиграл четыре матча из четырёх возможных с общим счётом 2:10. А играть придётся на выезде, что практически гарантирует команде проблемы.
«Шагадам» сейчас чертовски хорош. После возобновления первенства «приморцы» успели провести четыре встречи, в которых набрали 10 очков из 12 возможных. Переиграли «Мерв», «Копетдаг» и «Энергетик» (всех — со счётом 1:0). А затем в гостях сыграли вничью с «Ашхабадом» (1:1).
«Шагадам» — самая низовая команда чемпионата Туркмении. В восьми матчах с её участием было забито всего 10 мячей, по пять в обе стороны. Больше того, во всех случаях планка в 2.5 гола устояла. Потому тотал меньше 2.5 мяча за 1.90 смотрится изумительно. Можно даже чуть поднять коэффициент, взяв 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.09".
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