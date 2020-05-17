«Вердер» — «Байер»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии 18 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Байер», который состоится 18 мая.

Ставка: победа «Байера» с форой (-1.5) за коэффициент 2.83.

«Любопытно, что именно бременцы являются худшим клубом по набранным очкам на своём поле. За 11 домашних поединков они набрали какие-то пять очков, пропустив при этом аж 26 голов.



А вот леверкузенцы входят в топ-4 по результативности в гостевых встречах. Они имеют в своём активе 22 балла и 20 забитых мячей в 12 играх. Надо бы ещё сказать, что «Бремен» за последние 11 игр перед паузой набрал только четыре очка, и те на выезде.



Потому не видим поводов мудрить, лобовая победа гостей за приемлемый коэффициент 1.76 смотрится вполне нормально. Можно также рискнуть и рассмотреть П2 с форой (-1.5) за солидный коэффициент 2.83. Причина донельзя проста. Зелёно-белые пропустили за 24 матча в чемпионате 55 мячей, что соответствует худшему показателю Бундеслиги, а последние пять домашних поединков бременцы проиграли с общим счётом 0:13».