«Вердер» — «Байер»: прогноз Владислава Батурина на игру 26-го тура Бундеслиги

Известный комменатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» за 1.85.



«В заключительном матче тура один из худших клубов Бундеслиги примет соперника, пытающегося пробиться в Лигу чемпионов через национальное первенство.



«Вердер» стоит на вылет, «музыканты» в большинстве встреч откровенно фальшивили, что привело их к падению в самый подвал турнирной таблицы. Бело-зелёные занимают предпоследнее место (4-6-14 27:55 18), от зоны стыковых встреч их разделяют четыре очка. Команда Флориана Кафельдта не знает сладостного вкуса победы уже пять туров (0-1-5 3:14). В последнем перед перерывом матче клуб из Бремена сумел зацепить одно очко в выездном противостоянии против берлинской «Герты» (2:2). На своём поле «Вердер» часто выглядит жалким, в последних шести домашних встречах «музыканты» провалили «концерты» с удручающей общей разницей мячей (1:15).



«Байер» замыкает первую пятёрку (14-5-6 45:30 47) и отстаёт от зоны Лиги чемпионов всего на два очка, «аспириновые» продолжают борьбу за Кубок Германии и выступают в плей-офф Лиги Европы. Команда Петера Боша перед паузой в чемпионате выдала отличную серию и в пяти матчах взяла 13 очков (4-1-0 14:6). В гостях «фармацевты» чувствуют себя весьма уверенно (7-1-4 22 20:17), больше них очков на чужих полях набрали только лидирующие «Бавария» и «Лейпциг». В последней встрече красно-бело-чёрные на своей родной арене разгромили «Айнтрахт» (4:0).



В первом круге команды сыграли вничью (2:2), в прошлом сезоне соперники обменялись выездными победами (3:1 и 2:6). В целом статистика личных встреч говорит о равенстве сил, но не сейчас. В данный момент это команды из разных весовых категорий, и клуб из Леверкузена по игре, составу, своим возможностям значительно превосходят команду из Бремена. Понятно, что сейчас после паузы, когда не совсем ясно, в каком состоянии находятся соперники, возможны сюрпризы и неожиданности. Тем не менее я поставлю на победу коллектива, который в этом сезоне играет значительно лучше, интереснее, умнее и неслучайно претендует на место в первой четвёрке», — сказал Батурин.



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