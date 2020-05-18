Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: надо готовиться к доллару по 100

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.
«В марте и апреле Центробанк России продавал по $ 250–300 млн в день, в общей сложности траты составили $ 6,6 млрд. Если бы не эти вливания, доллар стоил бы более 110 рублей. Рубль получил отличную поддержку в самый острый для российской национальной валюты период. Но вечно так продолжаться не может, и к концу года с большой вероятностью доллар всё же будет около 100 рублей», — подчеркнул Антонов.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 18 мая 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
08:16
- 17 мая 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:00
-
03:00