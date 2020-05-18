Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: надо готовиться к доллару по 100

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.



«В марте и апреле Центробанк России продавал по $ 250–300 млн в день, в общей сложности траты составили $ 6,6 млрд. Если бы не эти вливания, доллар стоил бы более 110 рублей. Рубль получил отличную поддержку в самый острый для российской национальной валюты период. Но вечно так продолжаться не может, и к концу года с большой вероятностью доллар всё же будет около 100 рублей», — подчеркнул Антонов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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