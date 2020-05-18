Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль ждут серьезные испытания

Аналитик «Альфа-Банка» Елизавета Наумова дала прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Утром в пятницу котировки нефти Brent выросли выше $ 32 за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50. Пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты стран EM, к которым относится и рубль, будут оставаться под давлением. Так что на предстоящей неделе нацвалюту ждут серьёзные испытания», — заявила Наумова.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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