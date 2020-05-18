Руководители фонда «Гафаров и партнёры» добиваются политического убежища за рубежом

Бывший старший партнер фонда «Гафаров и партнёры» Сергей Пермяков в интервью Андрею Алистарову на ютуб-канале «Железная ставка» рассказал о том, что руководители фонда пытаются получить политическое убежище за рубежом.



«Я написал заявление в полицию на Эрика, Вову Сухоплюева и Дениса Ахметшина. Мне позвонил мой друг и спросил, что я могу сказать про Гафарова Эрика. Я не понял суть вопроса, сказал, что он классный парень, идейный. Тогда друг рассказал мне, что Эрик планирует из Дубая перебраться в другую страну, Вова тоже хочет вырваться из России. И они попросили собрать им документы», — сказал Пермяков.



Другом Пермякова оказался представитель организации «Безопасная Грузия» Дмитрий Гордеев. Он рассказал о планах Гафарова и Сухоплюева.



«Мы компаньоном оказываем помощь людям, попавшим под незаконное уголовное преследование в РФ. Буквально неделю назад к нам обратился гражданин Гафаров, рассказал, что его незаконно преследуют высшие лица Российской Федерации, что у него большие проблемы, заказы от конкурентов. Оказалось, что у нас есть общий знакомый, старший партнер фонда. Я без задней мысли спросил его, что произошло. Оказалось, что Сергей Пермяков — обманутый инвестор, там миллионные хищения.



После этого позвонил Сухоплюев, его мы консультировать не стали, к его сожалению. Хочу сказать, что человек, который кинул сотню других людей, не получит политическое убежище ни в одной стране, это технически невозможно», — заявил Гордеев.



Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин. Позднее все они заявили, что не рекламировали фонд, а были его инвесторами или просто фотографировались с друзьями.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан уже начала проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнёры». Ведомство ведет прием пострадавших.

На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры Совсем недавно имя фонда защищали звёзды спорта, а теперь на него сыпятся жалобы в полицию.