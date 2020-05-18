Курс доллара США 18-24 мая. Прогноз специалиста: рубль будет лихорадить

Аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США на ближайшую неделю.



«Всё больше признаков, что шрамы от пандемии коронавируса ещё долго будут портить лицо одной из самых мощных экономик мира. Всё сложно пока и в Китае, который также пережил ужас карантинных мер, но на пару месяцев раньше. В Поднебесной даже при попытках полностью перезапустить производство внутреннее потребление продолжает падать. Это возвращает нас к ситуации, когда наметившееся в последнее время укрепление рубля может не просто приостановиться, но и резко развернуться вниз. Однако на ближайшую перспективу у нацвалюты остаётся пространство для снижения в рамках привычного диапазона. Конечно, всю эту неделю рубль будет лихорадить, а курс доллара укрепится, но не так уж и сильно – где-то в коридоре 74.50-74.70», — предположил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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