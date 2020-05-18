Коронавирус сегодня, 18 мая. Прогноз учёных: Россия вышла на пик эпидемии

Компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence разработала модель, прогнозирующую распространение коронавирусной инфекции в России.
«Пик заражения коронавирусом уже наступил в Центральном, Приволжском и Северо-западном федеральных округах, а также в ряде регионов Дальнего Востока. Согласно реалистичному сценарию, в Московской области пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая. Есть и пессимистичный сценарий — в столице пика можно ожидать 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тысячи новых случаев за сутки», — следует из данных исследования.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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