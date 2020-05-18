Курс доллара. Прогноз трейдера: рубль будет штурмовать отметку 72

Аналитик QBF Олег Богданов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Из сложившегося диапазона национальную валюту вероятнее всего выведет нефть. Если стоимость контрактов на Brent вырастет до $34 за баррель, тогда у рубля есть шансы рвануть в коридор 72.70-73.00. Могу предположить, что уже до конца этой недели попытка взять этот ключевой для рубля уровень будет обязательно предпринята», – отметил Богданов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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