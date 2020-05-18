Курс доллара. Прогноз эксперта: рубль сможет сохранить стабильность

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль завершил неделю вблизи уровней 73.5. Нефть удерживается на уровнях выше 31, ценовой рост долгового рынка РФ продолжается на ожиданиях инвесторов дальнейшего активного снижения ключевой ставки ЦБ. Несмотря на снижение объёмов продажи валюты Банком России, рублю удаётся сохранять стабильность. Ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 73-74.50. На наш взгляд, у российского долгового рынка остаётся потенциал для продолжения роста, что также может оказывать определённую поддержку рублёвому курсу. При отсутствии новых понижательных движений в нефти рублю, скорее всего, удастся сохранять стабильность», — сказал Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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