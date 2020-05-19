Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: рубль будет долго и настойчиво расти

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Спустя месяц после отрицательных цен на американскую нефть ситуация выглядит намного оптимистичней, чем накануне экспирации контрактов с поставкой в мае. В понедельник Brent превышал отметку $ 35 за баррель, достигнув двухмесячных максимумов и более чем удвоившись в сравнении с минимальными уровнями.



Помимо нефти позитивный фон для российской валюты создают новости о подвижках в разработке вакцины и лекарств от коронавируса, а также замедление темпов распространения COVID в развитых странах и России. За счёт этого рубль вернулся к нижней границе торгового диапазона последних двух месяцев.



Стоит вспомнить, что рубль резко падает в кризисы, но потом настойчиво и долго растёт. Это происходит оттого, что ставки по рублям и доходность рублёвых облигаций существенно выше большинства зарубежных аналогов. При растущих рынках это создаёт спрос на керри-трейд.



Впрочем, стоит с осторожностью относиться к этому укреплению. Во-первых, при первых признаках дестабилизации рынков интерес к ОФЗ может угаснуть намного быстрей, чем образовывался. Также погасить его могут аппетиты Минфина, которому предстоит много заимствовать на рынках», — сказал Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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