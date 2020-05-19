Курс доллара. Прогноз аналитика: потенциал укрепления рубля ограничен

Аналитик УК «Промсвязь» Гельды Союнов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Баррель марки Brent дорожал вчера сразу на 10% и превысил отметку в $ 35 на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия в различных странах мира введённых ранее из-за пандемии коронавируса карантинных мер. Кроме того вчерашнему спросу на рубль способствовали ралли в ОФЗ, продолжающиеся ещё с середины прошлой недели.



При этом потенциал роста российского рынка ограничен, так как для дальнейшего восходящего тренда в контрактах на чёрное золото нужно подтверждение роста спроса на нефть к уровням, которые были до пандемии», — подчеркнул Союнов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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