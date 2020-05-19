Курс доллара США на 18-24 мая. Прогноз специалиста: рубль будет солировать

Аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США на неделе 18-24 мая.



«На текущий момент курс рубля кроме цен на нефть поддерживает и налоговый период, а также ранее сделанные заявления главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 б.п. Поэтому на этой неделе рубль должен солировать, как в паре с долларом, так и в паре с евро. Но пока продолжается коронавирусный конфликт между Вашингтоном и Пекином, делать какие-то более точные прогнозы я не буду», – подчеркнул Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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