Коронавирус сегодня, 19 мая. Прогноз инфекциониста: к июлю мы забудем о врачах

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Предполагаю, что к июлю, несмотря на то что мы с вами все выйдем с карантина. Надо постепенно выходить и освобождаться от такого понятия, как карантин.К июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать на телевидение. В России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Если в ближайшее время и будут всплески, они не будут пиковыми. Всплески — это не пики, и они всё равно имеют определённую тенденцию к снижению», — заявила Малинникова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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